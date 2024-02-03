Український захисник Атромітоса Максим Імереков близький до переходу в Металіст 1925, повідомляє "ТаТоТаке".

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За інформацією джерела, 33-річний оборонець незадоволений своїм статусом у грецькому клубі. Він морально готовий повернутися до України та працювати під керівництвом Віктора Скрипника, методи якого йому добре відомі по спільній роботі у Зорі. Зазначається, що нині Максим намагається закрити юридичні питання зі своїм нинішнім клубом.

Нагадаємо, Імереков – вихованець Шахтаря, за який і дебютував на професіональному рівні. В Україні також виступав за запорізький Металург, Олександрію, Десну та Зорю. За кордоном грав за білоруські Белшину та Торпедо-БелАЗ, кіпрський Ерміс.

В Атромітос перейшов у серпні 2023-го у статусі вільного агента (контракт до 30 червня 2024 року). У поточному сезоні провів за греків 7 матчів у всіх турнірах, без результативних дій. Transfermarkt оцінює його у 400 тисяч євро.

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