В среду, 30 августа, главный инвестор Металлиста 1925 сообщил о прекращении финансирования клуба. Массовые ракетные атаки, от которых пострадал бизнес акционеров клуба, привел к принятию печального решения.

"Fais ce que dois, advienne, que pourra. Полтора года с начала геноцида, который совершает орда московитов на нашей земле, я верил и надеялся, что мне не придется писать этот текст. Но весь тот террор постепенно убивал нашу с вами мечту, наш с вами клуб.

Металлист 1925 отреагировал на слухи о прекращении существования – в клубе озвучили дальнейшие планы

Потому, к сожалению, сегодня я вынужден это озвучить. Футбольный клуб Металлист 1925 фактически умер.

Последний ракетный удар по инфраструктуре компании, которая за последние три года финансировала наш клуб, разрушил не только ответственный бизнес нашего региона. Он разрушил мечту сотен детей, стремившихся заниматься спортом, одерживать победы и гордо говорить: "Я из Металлиста 1925". Они оставили без работы более 300 семей, изо дня в день работавших над возрождением былой славы харьковского футбола. Фактически, они убили всех, кто занимается клубом. Потому что футбол для нас – жизнь.

Все, кто хоть немного разбирается в внутренней кухне футбола, понимают, что в такой ограниченный срок при подобных обстоятельствах найти новых инвесторов фактически нереально. Учитывая нашу историю и жажду жизни, нашёлся бизнес, заинтересовавшийся клубом. Завтра состоится последний круг переговоров. От которого зависит все!

Правда, я не знаю, что будет завтра. Результат переговоров либо забьет последний гвоздь и похоронит наш клуб, либо же Металлист 1925 получит еще один шанс на жизнь, развитие и победу. Спасибо всем, кто все это время с нами. Именно на вашей поддержке и любви все держалось до сих пор. Держите кулаки завтра за нас! Нам как никогда нужна ваша вера", – написал Неделин в Facebook.

В 4-х турах УПЛ 2023/24 харьковская команда набрала 6 очков и занимает 9 место. Нынешний сезон является третьим для Металлиста 1925 в УПЛ.