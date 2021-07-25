"Хочу поздравить нашу команду, наших болельщиков с хорошим стартом. У нас молодая команда, которой исполняется 5 лет. Дебютный матч в Премьер-лиге мы выиграли, хотя он сложился для нас очень сложно.

Металлист 1925 – Рух – 2:1 – видео голов и обзор матча

Если взять по игре, конечно мы хотели не так играть. Первые два быстрых забитых гола в нашем исполнении, пожалуй, определили дальнейший ход поединка мы начали играть от защиты, но контригра, при этом, нам плохо удавалась. Но, опять же, нужно отдать должное Руху. Хорошая, быстрая, техничная команда. Очень хорошо взаимодействовали на флангах. Но, опять же, учитывая, что это был первый поединок, многие ребята волновались, кто-то мог проявить себя лучше. Но в целом – победа – это победа.

Второй тайм? Не вышли из раздевалки. Очень плохо начали. Первые 12 минут... Будем разговаривать с игроками, но так выходить нельзя. Это психологический момент. Я это видел в раздевалке и предупредил ребят, так выходить нельзя, тем более, когда играешь дома. Поэтому, конечно, я выскажу претензии многим", – цитирует Кривенцова официальный сайт клуба.

В следующем туре УПЛ Металлист 1925 встретится на выезде с Колосом.

Металлист 1925 удержал победу над Рухом в дебютном матче в УПЛ