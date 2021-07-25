"Хочу привітати нашу команду, наших вболівальників з хорошим стартом. У нас молода команда, якій виповнюється 5 років. Дебютний матч у Прем’єр-лізі ми виграли, хоча він склався для нас дуже складно.

Металіст 1925 – Рух – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Якщо взяти по грі, звісно ми хотіли не так грати. Перші два швидких забитих голи у нашому виконанні, мабуть, визначили подальший хід поєдинку, що ми почали грати від захисту, але контргра, при цьому, нам погано вдавалась. Але, знову ж, потрібно віддати належне Руху. Хороша, швидка, технічна команда. Дуже добре взаємодіяли на флангах. Але, знову ж таки, враховуючи, що це був перший поєдинок, багато хлопців хвилювалися, хтось міг проявити себе краще. Але в цілому – перемога – це є перемога.

Другий тайм? Не вийшли з роздягальні. Дуже погано розпочали. Перші 12 хвилин… Будемо розмовляти з гравцями, але так виходити не можна. Це психологічний момент. Я це бачив у роздягальні і попередив хлопців, що так виходити не можна, тим більше, коли граєш вдома. Тому, звісно, я висловлю претензії багатьом", – цитує Кривенцова офіційний сайт клубу.

У наступному турі УПЛ Металіст 1925 зустрінеться на виїзді з Колосом.

Металіст 1925 втримав перемогу над Рухом у дебютному матчі в УПЛ