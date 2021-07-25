Металлист 1925 – Рух – 2:1 – видео голов и обзор матча
20:03 - Читати українською
Металлист 1925 обыграл львовский Рух в рамках 1-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
8’ Юрий Батюшин
35’ Дмитрий Крыськив
Орест Кузык 50’
8’ Юрий Батюшин
35’ Дмитрий Крыськив
50’ Орест Кузык
Харьковчане успешно дебютировали в элите украинского футбола. Рух, возможно, не ожидал такой дерзости от новичка, поэтому уже на 8-й минуте уступал в счете. Это Батюшкин подстерег ошибку голкипера и защитника гостей.
Металлист 1925 удержал победу над Рухом в дебютном матче в УПЛ
За треть до конца первого тайма Металлист 1925 забил во второй раз – классный удар получился у Криськива. Подопечные Ивана Федыка попытались изменить сценарий игры. Орест Кузык, вышедший на замену после перерыва, уже на 50-й минуте один мяч отыграл. Однако этот гол оказался последним в отчетной встрече.
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