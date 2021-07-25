Харьковчане успешно дебютировали в элите украинского футбола. Рух, возможно, не ожидал такой дерзости от новичка, поэтому уже на 8-й минуте уступал в счете. Это Батюшкин подстерег ошибку голкипера и защитника гостей.

Металлист 1925 удержал победу над Рухом в дебютном матче в УПЛ

За треть до конца первого тайма Металлист 1925 забил во второй раз – классный удар получился у Криськива. Подопечные Ивана Федыка попытались изменить сценарий игры. Орест Кузык, вышедший на замену после перерыва, уже на 50-й минуте один мяч отыграл. Однако этот гол оказался последним в отчетной встрече.