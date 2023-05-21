Первая часть дерби между Металлистами прошла без голов, а уже после перерыва Металлист 1925 повел в счете. Вачиберадзе навесил со штрафного, Русин пробил головой, но попал в перекладину. Безуглый успел первый на добивание и открыл счет в игре.

Металлист проиграл историческое дерби Харькова и приблизился к вылету из УПЛ – 1925 прервал "сухую" серию

На 68 минуте Русин помог забить второй гол, отдав скрытую передачу на Чирука – нападающий реализовал свой шанс. Это поражение оставило Металлист в зоне вылета с 22 баллами, а Металлист 1925 набрал 30 пунктов и расположился на 9 строчке.