Металлист 1925 – Металлист – 2:0 – видео голов и обзор встречи
Металлист 1925 уверенно победил Металлист в харьковском дерби. Смотрите видео голов и обзор поединка Металлист 1925 – Металлист на "Футбол 24".
Первая часть дерби между Металлистами прошла без голов, а уже после перерыва Металлист 1925 повел в счете. Вачиберадзе навесил со штрафного, Русин пробил головой, но попал в перекладину. Безуглый успел первый на добивание и открыл счет в игре.
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На 68 минуте Русин помог забить второй гол, отдав скрытую передачу на Чирука – нападающий реализовал свой шанс. Это поражение оставило Металлист в зоне вылета с 22 баллами, а Металлист 1925 набрал 30 пунктов и расположился на 9 строчке.