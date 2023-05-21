Перша частина дербі між Металістами пройшла без голів, а вже після перерви Металіст 1925 повів у рахунку. Вачіберадзе навісив зі штрафного, Русин пробив головою, але влучив у поперечку. Безуглий встиг перший на добивання та відкрив рахунок у грі.

Металіст програв історичне дербі Харкова і наблизився до вильоту з УПЛ – 1925 перервав "суху" серію

На 68 хвилині Русин допоміг забити другий гол, віддавши приховану передачу на Чирука – нападник реалізував свій шанс. Ця поразка залишила Металіст у зоні вильоту з 22 балами, а Металіст 1925 набрав 30 пунктів та розташувався на 9 сходинці.