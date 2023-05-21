В Ковалевке состоялось второе в истории УПЛ харьковское дерби, дополненное еще одной представительницей Харькова – Екатериной Монзуль. В первом круге Металлист и Металлист 1925 голов не забивали, а сейчас обе команды ведут борьбу за сохранение прописки в Премьер-лиге. Пока это лучше удается подопечным Эдмара/Голодюка, которые находились на грани зоны переходных матчей. А вот у Металлиста дела похуже – "желто-синие", хоть недавно прервали длительную серию без побед, но из зоны прямого вылета не поднялись.

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Несмотря на отсутствие лучшего бомбардира Максима Прядуна (дисквалификация), команда Огненовича начала активнее. Уже на 2-й минуте Наумец пробил в руки Мозилю, а затем Безуглый в роскошном подкате остановил Чидомере в пределах штрафной. Еще один момент Наумца уже был по-настоящему голевым. Владислав из пределов штрафной не сумел пробить Мозиля, дотянувшегося до мяча. Дебют полностью за Металлистом. "1925-е" ответили разве что неточным ударом от Габелка.

А дальше началась типичная УПЛ. Бей, беги, сражайся, падай. Кстати, о "падай". Вачиберадзе сделал это в штрафной, но такого желаемого пенальти не получил. Огненович еще и вынужденную замену провел до перерыва – Порох из-за повреждения покинул поле. На этом все. Обнадеживающее интересное начало тайма продолжения не имело. 0:0 после 45-ти минут.

Красноречивый момент возник на старте второй половины. Чидомере вместо того, чтобы продолжать борьбу, остановился и стал просить у Монзуль пенальти за попадание мяча в руку Безуглого. Екатерина и VAR игры не увидели рукой.

А на 58-й минуте произошел исторический момент – Металлист 1925 таки затолкал мяч в ворота. Традиционно для подобных поединков помог стандарт. Русин попал в перекладину, а Безуглый был первым на добивании. 1:0 – безголевая серия Металлиста 1925 в чемпионате завершилась на отметке 365 минут. Первый гол в истории дерби Харькова!

А потом был и второй. Русин классным пасом вывел Чирука один на один с кипером, а нападающий "1925-х" забил свой первый мяч в УПЛ. Шла 68-я минута. Рязанцев сразу же мог сократить отставание Металлиста, но после ошибки соперника и чистого выхода один на один пробил очень неудачно. Фактически, это было все. Команда Эдмара/Голодюка довела дерби до сверхважной победы.

2:0 – Металлист 1925 набрал 30 пунктов и запрыгнул сразу на 9 место УПЛ, немного оторвавшись от конкурентов. Теперь в зону стыковых матчей опустился Верес. Положение Металлиста куда хуже – 15-я позиция и возможное 5-очковое отставание от зоны переходных матчей за три тура до финиша (если Рух сегодня обыграет Львов).

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