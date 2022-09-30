Металлист 1925 – Колос – 2:0 – видео голов и обзор матча
Металлист 1925 удержал победу над Колосом в 5-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Харьковчане отличились дважды еще до перерыва: Мартынюк реализовал пенальти, а Русин замкнул дальнюю стойку после подачи с углового. С 23 минуты подопечные Кривенцова были в меньшинстве, ведь Капинус заработал красную за фол последней надежды.
Металлист 1925 в меньшинстве победил Колос – ковалевцы оборвали 10-матчевую беспроигрышную серию и потеряли лидерство в УПЛ
Во втором тайме у ковалевцев был ливень опасных моментов, но их подвела реализация. Металлист 1925 набрал 8 зачетных баллов и поднялся на 6 строчку УПЛ. Колос остался вторым с 10 пунктами, упустив возможность подняться на верхушку турнирной таблицы.