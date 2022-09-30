Металлист 1925 удержал победу над Колосом в 5-м туре УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.

Харьковчане отличились дважды еще до перерыва: Мартынюк реализовал пенальти, а Русин замкнул дальнюю стойку после подачи с углового. С 23 минуты подопечные Кривенцова были в меньшинстве, ведь Капинус заработал красную за фол последней надежды.

Металлист 1925 в меньшинстве победил Колос – ковалевцы оборвали 10-матчевую беспроигрышную серию и потеряли лидерство в УПЛ