Металіст 1925 втримав перемогу над Колосом у 5-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Харків'яни відзначились двічі ще до перерви: Мартинюк реалізував пенальті, а Русин замкнув дальню стійку після подачі з кутового. З 23 хвилини підопічні Кривенцова були у меншості, адже Капінус заробив червону за фол останньої надії.

Металіст 1925 у меншості переміг Колос – ковалівці обірвали 10-матчеву безпрограшну серію та втратили лідерство в УПЛ

У другому таймі ковалівці мали зливу небезпечних моментів, але їх підвела реалізація. Металіст 1925 набрав 8 залікових балів та піднявся на 6 сходинку УПЛ. Колос залишився другий з 10 пунктами, втративши нагоду піднятись на верхівку турнірної таблиці.