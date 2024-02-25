Металлист 1925 и Динамо 25 февраля открывают для себя вторую часть УПЛ 2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию матча 18 тура – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Металлист 1925 – Динамо начался в 15:30 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на Setanta Sports. За основными событиями можно следить в онлайне Футбол 24.

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Понятно, что для обеих команд это первая официальная игра в 2024 году. Виктор Скрипник дебютирует во главе Металлиста 1925. Еще один именитый новичок – Денис Гармаш, который сразу в основе против родного клуба. Он же и забил уже на 5-й минуте.

Александр Шовковский ответил сюрпризом. 18-летний центрбек Тарас Михавко впервые сыграет за взрослую команду Динамо, хотя на уровне УПЛ определенный опыт уже имеет.

Стартовый состав Металлиста 1925:

Динамо: