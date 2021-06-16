Металл Ярославского заменит Металлист 1925 в УПЛ – агент утверждает, что вопрос почти закрыт
Футбольный агент Вячеслав Заховайло удивил неожиданным инсайдом.
"Топ новость! Ярославский и Металл будут в этом сезоне в украинской Премьер-лиге. Заменят Металлист 1925.
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Пока нет решения, все в переговорном процессе. В ближайшие четыре дня будем ждать приговор. Похоже что на 90% вопрос решён", – написал Заховайло на своей странице в социальной сети Facebook.
Интересно, что накануне Металлист 1925 на общем собрании участников украинской Премьер-Лиги официально получил аттестат и был включен в календарь первого круга УПЛ сезона 2021/22.
Напомним, по итогам сезона 2020/21 Металл выиграл группу Б Второй лиги и получил право выступать в Первой лиге.
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