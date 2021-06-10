"Я поздравляю любое созидание. Но приходят какие-то люди бандитской внешности и говорят: "Забирайте детей, тренеров, свое оборудование, чтобы вас после 12 числа в детской академии не было". Ты кто такой? У тебя есть документ, что ты владелец? Нет. Ты арендатор? Нет. Чего ты командуешь? Кто эти люди? Что значит забрать 400 детей? Завтра они выйдут на площадь вместе с родителями, мамами, дедушками и бабушками.

Стороженко: Настоящий Металлист вернуть невозможно

Металл переманивает детей в свою академию? Да, увели детей. Девять тренеров и много детей. Часть из них уже попросились назад, но тренеры – нет. Как с этим бороться? Невозможно. Не разработана система, которая есть во всех развитых странах. Мы же все хотим жить хорошо и иметь футбол уровня АПЛ. Но там есть правило: ребенка можно взять к себе в школу только если он проживает в радиусе 100 км от штаб-квартиры клуба. Вот и все, прекратили злодеяния. А у нас вымывали целые возраста.

Я предлагал разработать и внедрить договор спортивной подготовки. Клуб принимал бы на себя обязательства за образование, спортивную подготовку, экипировку, логистику и т.д. А родители брали бы на себя обязательство тренироваться только в этом клубе, и переход возможен был бы только при возмещении всех расходов, затраченных на подготовку ребенка. Но система не прижилась, так как крупные клубы, не будем их называть, они заинтересованы в том, чтобы бесплатно брать мальчика", – поделился Стороженко в интервью Tribuna.

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