Базовой датой первого тура сезона 2021/22 является 25 июля, информирует официальный сайт УПЛ. В этот игровой день состоится 8 матчей, ведь количество команд в новом сезоне увеличилась до 16-ти.

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В частности, Динамо сыграет с Олимпиком, будущее которого пока остается под вопросом, а Шахтер будет противостоять Ингульцу. Новичков – Верес, Черноморец и Металлист 1925 – проэкзаменуют Колос, Десна и Рух соответственно. Первая встреча Де Дзерби и Луческу в УПЛ запланирована на 10-й тур (2 октября).

Заметим, что Шахтер и Динамо до этого встретятся еще в матче за Суперкубок Украины, который состоится 24 июля.

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