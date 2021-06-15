УПЛ объявила календарь первого круга сезона 2021/22 – известна дата Классического
Украинская Премьер-лига определилась с расписанием матчей первого круга грядущей кампании.
Базовой датой первого тура сезона 2021/22 является 25 июля, информирует официальный сайт УПЛ. В этот игровой день состоится 8 матчей, ведь количество команд в новом сезоне увеличилась до 16-ти.
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В частности, Динамо сыграет с Олимпиком, будущее которого пока остается под вопросом, а Шахтер будет противостоять Ингульцу. Новичков – Верес, Черноморец и Металлист 1925 – проэкзаменуют Колос, Десна и Рух соответственно. Первая встреча Де Дзерби и Луческу в УПЛ запланирована на 10-й тур (2 октября).
Заметим, что Шахтер и Динамо до этого встретятся еще в матче за Суперкубок Украины, который состоится 24 июля.
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