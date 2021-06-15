В Доме футбола состоялось общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги. Во время него были приняты важные решения по поводу грядущего сезона.

На собрании, где присутствовали президент УАФ Андрей Павелко, дирекция УПЛ, ее исполнительный директор Евгений Дикий и представители клубов, исключили Минай из состава участников соревнований, информирует официальный сайт УПЛ.

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Также было выдано аттестаты остальным участникам, в том числе трем новичкам – Вересу, Черноморцу и Металлисту 1925. Эти три клуба присоединились к Ворскле, Десне, Динамо, СК Днепр-1, Заре, Ингульцу, Колосу, Львову, Мариуполю, Александрии, Олимпику, Руху и Шахтеру, которые будут соревноваться между собой в кампании 2021/22.

Заметим, во время заседания УПЛ также были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд прошлого сезона, ежегодный отчет о финансово-хозяйственной деятельности и финансовый план на сезон 2021/22.

Отдельный вопрос повестки дня касался медиа-прав. Все клубы единогласно поддержали идею создания рабочей группы, которая будет заниматься вопросами тендера, начиная с сезона 2022/23. Также была создана рабочая группа, которая будет руководить вопросами киберфутбольнои лиги УПЛ.

К слову, новый сезон украинской элиты начнется уже 25 июля. Ему будет предшествовать Суперкубок между Динамо и Шахтером.

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