Черноморец в рамках 2-го тура УПЛ выдал хороший матч против Металлиста 1925, но голов команды так и не забили. Отчет читайте на "Футбол 24".

Черноморец откровенно разочаровал в первом туре, потерпев поражение от Вереса и не попав в створ ворот ни разу. Металлист 1925 же выдал очень симпатичный матч против Шахтера, заслуженно удержав ничью, поэтому в матче харьковчан против одесситов на НСК Олимпийский фаворит был очевидным. Впрочем, не все случилось, как думали.

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Первый тайм "моряки" выиграли вчистую, ведя со счетом 7:1 по ударам (4:1 в створ). Лучшими одесситы были не только в обострении, но и в общем движении футболистов на поле – Черноморец был быстрее и интереснее. Как следствие, трижды подопечные Романа Григорчука могли выходить вперед.

Так, на 14-й минуте Брагару получил передачу на правый край штрафной, качнул защитника и эффектно закрутил мяч в дальнюю девятку. Штанга спасла Металлист 1925! На 20-й Юсов немного не дотянулся до кросса с правого фланга на линию вратарской – голкипер Мозиль выбил сферу на Бобка и парировал его выстрел из пределов штрафной. На 35-й он вытащил мощный удар Брагару с дистанции под ближнюю штангу.

Харьковчане огрызнулись атакой, в которой Борячук вышел на левый угол штрафной и мощно пробил. Непогодов парировал на Русина, а тот с острого угла покатил мяч параллельно воротам. В конце концов, отдыхать команды отправились с нулями на табло. Металлист 1925 отскочил.

Второй тайм оказался гораздо труднее для одесситов. "Желто-синие" сразу со стартовым свистком пошли вперед, организовав несколько опасных стандартов и нанеся несколько ударов. Выстрел Габелка метров с 23-х прошел мимо дальнего угла, Борячук со штрафного попал в стенку, а Джеймс едва не срезал мяч в свои ворота.

В конце концов, на 51-й минуте давление Металлиста 1925 вылилось в пенальти. Его привез Джеймс, рукой заблокировав прострел Ременюка – кстати, в предыдущем туре канадец тоже привез 11-метровый.

Габелок подошел к "точке" и бахнул в правый угол – и не забил! Непогодов спас Черноморец. Во втором матче подряд. Браво!

Постепенно Черноморцу удалось выровнять ход встречи. В середине второго тайма одесситы даже провели несколько хороших контратак – одну из них на 74-й минуте Брагару должен был завершать выстрелом с линии вратарской, но Максим не дотянулся до мяча. В целом же, ярких моментов в этот период игры не возникало. Команды имели только несколько неплохих кроссов и неострых ударов из-за пределов штрафной, причем "моряки" действовали активнее.

В конце матча оба тренера провели кучу замен, однако улучшить футбол своих подопечных им не удалось. Ничего интересного телезрители так и не увидели. В итоге финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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