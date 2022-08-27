Заря победила на выезде Львов во 2-м туре УПЛ со счетом 3:2 и остались на вершине турнирной таблицы. Отчет игры читайте на "Футбол 24".

Заря в первом туре УПЛ разбила Ворсклу. Для Львова матч против луганцев был дебютным в сезоне. Команды начали без традиционной разведки, устроив эффектную перестрелку уже на старте игры. Гости вышли вперед благодаря классному розыгрышу стандарта. Чурко навесил со штрафного, а Имереков оказался самым ловким в воздухе и сбросил под удар Вантуху, идеально исполнившего слёта.

Ранний пропущенный мяч вовсе не напугал отыгравшихся уже через две минуты подопечных Дулуба. Бойко после передачи из центра поля неожиданно выскочил на свидание с кипером и неотразимо пробил в ближний. Заря пыталась играть широко и создавала опасность у ворот хозяев атаками с обоих флангов. В середине первого тайма Русин потерял два хороших момента: сначала экс-форвард Динамо не сумел замкнуть прострел справа, а потом, выиграв второй этаж, пробил рядом со штангой.

Хозяева огрызались на стандартах. Нич даже попал в штангу, однако лайнсмен справедливо зафиксировал офсайд сразу у трех игроков Львова. А после удара Бугая луганчан спасал Имереков, приняв сферу на себя. До перерыва команды больше не забивали.

На старте второго тайма Львов шокировал гостей быстрым голом. Нич уверенно обыграл Мацапуру после разрезной передачи от Бойко. Последний мог удвоить преимущество "горожан", однако мяч после его "парашюта" с линии ворот вынес Имереков. Не забываешь ты – забивают тебе. Вышедший на замену Мишнев воспользовался разрезной передачей Кристиана и пробил мимо Ильющенкова.

В конце поединка Грисьо мог вырвать победу для Львова, но с его мощным ударом справился Мацапура. На последних минутах рефери отменил гол Нагнойного из-за неоднозначного офсайда. Однако луганчане все же сумели вырвать победу перед финальным свистком. Алефиренко удался удивительный удар с нулевого угла – 2:3. Заря демонстрирует стопроцентный показатель в УПЛ – 6 очков после двух сыгранных туров.