Минай та Інгулець розписали результативну нічию в рамках 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.

На 27-й хвилині Ковальов вивів гостей вперед, однак на перерву лідером пішов Минай. Перший гол закарпатців забив Євген Селезньов, заштовхавши м'яч з кількох метрів. Таким чином 36-річний форвард передав "привіт" президенту Інгульця Олександру Поворознюку, з яким мав гарячу перепалку у ЗМІ. На останніх секундах тайму Горін замкнув подачу з кутового і закріпив успіх Миная.

Минай втратив перемогу над Інгульцем – Селезньов забив дебютний гол у сезоні і перший за 5 років не з пенальті

Друга половина залишалась "сухою" до 80-ї хвилини. Саме на ній Плохотнюк відправив м'яч у сітку божевільним парашутом. Вилучення Месхі на рахунок жодним чином не вплинуло – 2:2.