Бетис и Лас-Пальмас в рамках матча 36-го тура Ла Лиги 2023/24 сильнейшего не определили. Отчет читайте на "Футбол 24".

Бетис держится в зоне Лиги Европы, но ситуация у "вердибланкос" непростая. Отрыв подопечных Мануэля Пеллегрини от седьмой позиции составлял всего один зачетный балл при игре конкурента (Реал Сосьедада) в запасе, поэтому андалусийцев в выездном матче с Лас-Пальмас устраивала только победа.

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Безвыигрышная серия канарцев длилась 11 туров, причем команда проиграла в 8 поединках подряд. Словом, для Бетиса все должно было завершиться положительно – и начало именно таким и было. На 21-й минуте гости вышли вперед благодаря автоголу Мармоля. 0:1.

Впрочем, ровно через семь минут островитяне отыгрались усилиями Альваро Суареса. Отдыхать футболисты ушли при счете 1:1 – а через три минуты после перерыва "вердибланкос" снова вырвались вперед. Гол забил Айозе Перес, однако на 64-й минуте Молейро восстановил статус-кво. 2:2!

Еще одного размена голами не произошло. Финальный свисток зафиксировал боевую ничью, в результате которой Бетис рискует вылететь в зону Лиги конференций. Реал Сосьедад, который держится седьмым, отстает всего на два очка.

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