Как информирует Relevo, Жирона вышла на агента Алькантары для обсуждения потенциального трансфера. При этом сообщается, что Тьяго не является для каталонского клуба приоритетной целью. Сам хавбек был бы рад вернуться в родную для себя Каталонию, откуда родом его жена Юлия.

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Алькантара завершает своё пребывание в Ливерпуле, этот сезон станет для него последним в стане "красных". Летом Тьяго получит статус свободного агента. Карьера на Энфилде у полузащитника не задалась из-за постоянных травм – в феврале он сыграл лишь пять минут в матче против Арсенала, прежде чем снова выбыл из-за травмы.

Усложнить переговоры могут запросы игрока по зарплате. Сейчас Алькантара зарабатывает около 10 млн евро в год и не хотел бы сильно терять в деньгах.

Напомним, что большим поклонником таланта Алькантары является главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола. В своё время он настоял на подписании полузащитника в Баварию. "Тьяго или никто", – поставил Пеп ультиматум боссам мюнхенцев летом 2013 года – и добился своего.

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