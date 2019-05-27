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Месси в шестой раз выиграл "Золотую бутсу", улучшив собственный рекорд

09:25 87 Читати українською
Месси в шестой раз выиграл "Золотую бутсу", улучшив собственный рекорд
Лионель Месси / фото из соцсетей

Капитан Барселоны Лионель Месси стал лучшим бомбардиром сезона в Европе.

Аргентинец достиг этого в шестой раз и получит "Золотую бутсу". Месси лидирует по количеству наград. Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду выигрывал "Золотую бутсу" четыре раза.

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Топ-5 претендентов на "Золотую бутсу-2019":

1. Лионель Месси (Барселона) – 36 голов, 72 очка

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 33 гола, 66 очков

3. Фабио Квальярелла (Сампдория) – 26 голов, 52 очка

4. Дуван Сапата (Аталанта) – 23 гола, 46 очков

5. Мбайе Диану (Галатасарай) – 30 голов, 45 очков

"Золотая бутса" вручается с 1968 года. Месси – рекордсмен в истории приза, он получил его уже в шестой раз. Криштиану Роналду – четыре раза. Еще девять игроков дважды получали награду.

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