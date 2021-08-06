Похоже, Лионель Месси не долго оставаться без клуба после расставания с Барселоной.

Представители Лионеля Месси согласовали почти все детали перехода в ПСЖ, заявил журналист Сейбар Дефарж в Twitter.

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34-летнего аргентинца устроило предложение парижан, и он изъявил желание присоединиться к вице-чемпиону Франции. Сторонам осталось закрыть мелкие нюансы.

Напомним, из-за финансовых ограничений Ла Лиги Барселона не смогла продолжить сотрудничество с Лионелем Месси, который покинул каталонский клуб после 17 лет. Президент ПСЖ не раз заявлял, что мечтает видеть звездного форварда в своем клубе.

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