Потенциальный трансфер Лионеля Месси в ПСЖ может нивелировать желание французской звезды Килиана Мбаппе попрощаться с парижанами, сообщает ESPN.

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У Килиана остался только год действующего контракта с ПСЖ, и он уже неоднократно намекал об уходе из клуба. Однако, если парижанам удастся подписать свободного Месси, то 22-летний нападающий может пересмотреть свои приоритеты.

Напомним, накануне Барселона сообщила, что не будет продлевать сотрудничество с 34-летним Лионелем.

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