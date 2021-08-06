Месси может убедить Мбаппе остаться в ПСЖ
Лионель Месси может помочь ПСЖ сразу "поймать двух зайцев".
Потенциальный трансфер Лионеля Месси в ПСЖ может нивелировать желание французской звезды Килиана Мбаппе попрощаться с парижанами, сообщает ESPN.
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У Килиана остался только год действующего контракта с ПСЖ, и он уже неоднократно намекал об уходе из клуба. Однако, если парижанам удастся подписать свободного Месси, то 22-летний нападающий может пересмотреть свои приоритеты.
Напомним, накануне Барселона сообщила, что не будет продлевать сотрудничество с 34-летним Лионелем.
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