Лионель и Антонелла / Фото из соцсетей

Аргентинец и его жена Антонелла Рокуццо посетили вечеринку по случаю Рождества.

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Пара босиком вышла на танцплощадку. Лео сдержанно показывал свои хореографические навыки, а затем захотел поцеловать любимую. Здесь тоже все было скромно – легонький чмок в щечку.

Напомним, игроки ПСЖ отдыхают до 3 января, когда будут принимать Ванн в рамках Кубка Франции.

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