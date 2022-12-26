Месси застенчиво танцевал и поцеловал жену – видео вечеринки
06:00 - Читати українською
Нападающий ПСЖ Лионель Месси имеет возможность отдохнуть от футбольных баталий.
Аргентинец и его жена Антонелла Рокуццо посетили вечеринку по случаю Рождества.
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Пара босиком вышла на танцплощадку. Лео сдержанно показывал свои хореографические навыки, а затем захотел поцеловать любимую. Здесь тоже все было скромно – легонький чмок в щечку.
Напомним, игроки ПСЖ отдыхают до 3 января, когда будут принимать Ванн в рамках Кубка Франции.
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