Аргентинець та його дружина Антонелла Рокуццо відвідали вечірку з нагоди Різдва.

Дембеле помпезно відгуляв весілля – африканський стиль та дотримання мусульманських традицій

Пара босоніж вийшла на танцмайданчик. Лео дещо стримано показував свої хореографічні навички, а потім захотів поцілувати кохану. Тут також все було скромно – легенький цьом у щічку.

Нагадаємо, гравці ПСЖ відпочивають до 3 січня, коли прийматимуть Ванн в рамках Кубка Франції.

Діти, ялинки й... середній палець: як Роналду, Мессі, Левандовскі та інші зірки святкували Різдво