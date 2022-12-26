Мессі сором'язливо танцював і поцілував дружину – відео вечірки
06:00 - Читать на русском
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі має можливість відпочити від футбольних баталій.
Аргентинець та його дружина Антонелла Рокуццо відвідали вечірку з нагоди Різдва.
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Пара босоніж вийшла на танцмайданчик. Лео дещо стримано показував свої хореографічні навички, а потім захотів поцілувати кохану. Тут також все було скромно – легенький цьом у щічку.
Нагадаємо, гравці ПСЖ відпочивають до 3 січня, коли прийматимуть Ванн в рамках Кубка Франції.
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