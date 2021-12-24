В соцсетях появились кадры по празднованию свадьбы Дембеле. Интересно, что имя избранницы не разглашается, но известно, что она родом из Марокко.

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Празднование прошло в африканском стиле с громкими танцами. При этом невеста Усмана была в хиджабе, согласно мусульманским традициям. Среди гостей празднования будто бы был защитник Баварии Дайот Упамекано.

Отметим, что Дембеле провел 8 матчей за Барселону в текущем сезоне во всех турнирах, в которых отдал 2 ассиста.

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