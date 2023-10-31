Каталонский инсайдер Жерар Ромеро снова опубликовал неправдивую информацию о нападающем сборной Аргентины Лионеле Месси. В профиле своей Twitch-команды Хихантес Ромеро написал: "Жоан Лапорта и Лео Месси разговаривали после церемонии награждения "Золотого мяча". Президент Барселоны поблагодарил Лео за его слова во время выступления, и они договорились согласовать наилучшую дату для его прощального матча".

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Очевидно, речь шла не о прощальном матче в карьере, а о прощальном матче перед болельщиками Барселоны.

Месси не мог не отреагировать на подобную ложь и прокомментировал её в своём Instagram. "Ты снова лжёшь", – написал форвард Интера Майами и прикрепил к своему ответу смайлик с длинным носом.

К чести Ромеро он нашёл в себе мужество признать вину и извиниться. "Тысяча извинений всем! Меня снова обманули в том, что касается Лео. Мне очень жаль, я облажался. Я принимаю всё то, что вы мне сегодня говорите и обещаю, что приложу усилия для того, чтобы подобная ситуация в будущем не повторилась. Ещё раз простите", – написал Ромеро.

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