Каталонський інсайдер Жерар Ромеро знову опублікував неправдиву інформацію про нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі. У профілі своєї Twitch-команди Хіхантес Ромеро написав: "Жоан Лапорта і Лео Мессі розмовляли після церемонії нагородження "Золотого м'яча". Президент Барселони подякував Лео за його слова під час виступу, і вони домовилися узгодити найкращу дату для його прощального матчу".

Роналду висміяв "Золотий м'яч" Мессі, відреагувавши на публікацію відомого хейтера Барселони

Очевидно, мова йшла не про прощальний матч у кар'єрі, а про прощальний матч перед уболівальниками Барселони.

Мессі не міг не відреагувати на таку брехню і прокоментував її у своєму Instagram. "Ти знову брешеш", – написав форвард Інтера Майамі і прикріпив до своєї відповіді смайлик із довгим носом.

До честі Ромеро він знайшов у собі мужність визнати провину і перепросити. "Тисяча вибачень усім! Мене знову обдурили в тому, що стосується Лео. Мені дуже шкода, я облажався. Я приймаю все те, що ви мені сьогодні говорите, і обіцяю, що докладу зусиль для того, щоб подібна ситуація в майбутньому не повторилася. Ще раз перепрошую", – написав Ромеро.

Як Мессі дебютував у Донецьку в Лізі чемпіонів – Шахтар створив історію, легенда почалася з України