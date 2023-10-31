Мессі змусив журналіста просити вибачення – він не вперше вигадує плітки про Лео
Журналіст Жерар Ромеро заявив, що після церемонії нагородження "Золотого м'яча" Ліонель Мессі обговорював із Жоаном Лапортою дату прощального матчу.
Каталонський інсайдер Жерар Ромеро знову опублікував неправдиву інформацію про нападника збірної Аргентини Ліонеля Мессі. У профілі своєї Twitch-команди Хіхантес Ромеро написав: "Жоан Лапорта і Лео Мессі розмовляли після церемонії нагородження "Золотого м'яча". Президент Барселони подякував Лео за його слова під час виступу, і вони домовилися узгодити найкращу дату для його прощального матчу".
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Очевидно, мова йшла не про прощальний матч у кар'єрі, а про прощальний матч перед уболівальниками Барселони.
Мессі не міг не відреагувати на таку брехню і прокоментував її у своєму Instagram. "Ти знову брешеш", – написав форвард Інтера Майамі і прикріпив до своєї відповіді смайлик із довгим носом.
До честі Ромеро він знайшов у собі мужність визнати провину і перепросити. "Тисяча вибачень усім! Мене знову обдурили в тому, що стосується Лео. Мені дуже шкода, я облажався. Я приймаю все те, що ви мені сьогодні говорите, і обіцяю, що докладу зусиль для того, щоб подібна ситуація в майбутньому не повторилася. Ще раз перепрошую", – написав Ромеро.
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