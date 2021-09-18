Лионель Месси в первый сезон в Париже получит меньше, чем в последующие.

Зарплата Месси в ПСЖ составляет 30 миллионов евро. Именно столько получит Лионель в первый год 3-летнего контракта. В следующие два сезона аргентинец заработает по 40 миллионов – еще по 10 млн летом 2022-го и 2023-го капнет на счет Месси в виде бонуса за лояльность.

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Таким образом, если Лео отработает во Франции весь контракт, то заработает в сумме 110 млн евро после уплаты налогов. Ежегодно один из миллионов ему будут выплачивать в виде клубной криптовалюты ПСЖ, которая быстро растет в цене, информирует L'Equipe.

Также стоит отметить, что Месси не получил подписного бонуса при переходе в ПСЖ. Его заменили как раз на бонусы за лояльность, чтобы у футболиста был стимул отработать соглашение до конца.

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