Нападающий ПСЖ Лионель Месси отчаянно пытался остаться в Барселоне прошлым летом – аргентинец предлагал клубу пойти на серьезные жертвы.

Журналист Тони Хуанмарти в своем твиттере раскрыл новые детали ухода Месси из Барселоны. Как оказалось, финансовый отдел "блаугранас" предлагал президенту клуба Жоану Лапорте продать Ансу Фати, чтобы зарегистрировать Лео Месси на новый сезон.

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Аргентинец также давил на Лапорту – в частности, он предлагал продать нескольких молодых игроков Барселоны, чтобы заработать дополнительные деньги, необходимые для сохранения Лионеля в клубе.

Отметим, что именно Фати уже стал наследником Месси в Барселоне – 18-летний вингер получил культовую десятку после ухода Лео в ПСЖ.

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