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Мессі заробляє найбільше серед футболістів – місячні прибутки вражають

20:18 968 Читать на русском
Мессі заробляє найбільше серед футболістів – місячні прибутки вражають
Мессі / Соцмережі

Видання L'Equipe оприлюднило щорічний звіт з найбільшими місячними доходами футболістів.

Найбільше серед футболістів у 2018-му році заробляв нападник Барселони Ліонель Мессі, прибутки футболіста склали вражаючі 8,3 мільйона євро на місяць.

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Другий – Кріштіану Роналду, який за місяць отримує 4,7 мільйона євро, трійку замикає гравець Атлетіко Антуан Грізманн з прибутками у 3,3 мільйона євро.

Також у першу десятку увійшли Неймар, Луїс Суарес, Гарет Бейл, Філіппе Коутінью, Алексіс Санчес, Кіліан Мбаппе та Месут Озіл.

Мбаппе за чверть мільярда, Мессі позаду Дибали, Роналду в другому десятку – топ-100 найдорожчих у світі за версією CIES

Теги
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