Бартомеу: Нужно готовить Барселону к уходу Месси

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что "блаугранас" необходимо готовить к уходу из команды многолетнего лидера Лионеля Месси.

"Понимаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить Барселону к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность.

"Неймара нет в наших списках", – Бартомеу прокомментировал возможное возвращение бразильца в Барселону

Я буду исполнять свои обязанности в Барселоне еще два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: "Это наше наследие", – передает слова главы "блаугранас" BBC.

В текущем сезоне Месси сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.

Герої та лузери Ель Класіко: Коутінью пора в Лондон, на Марсело чекають в Турині, реінкарнація Хаві та перемога Соларі