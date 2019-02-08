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Бартомеу: Нужно готовить Барселону к уходу Месси

06:00 131 Читати українською
Бартомеу: Нужно готовить Барселону к уходу Месси
Месси и Бартомеу / AFP

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что "блаугранас" необходимо готовить к уходу из команды многолетнего лидера Лионеля Месси.

"Понимаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить Барселону к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность.

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Я буду исполнять свои обязанности в Барселоне еще два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: "Это наше наследие", – передает слова главы "блаугранас" BBC.

В текущем сезоне Месси сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.

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Теги
Лионель Месси Лионель Месси Испания Хосеп-Мария Бартомеу
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