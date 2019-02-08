Бартомеу: Нужно готовить Барселону к уходу Месси

Президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу рассказал, что "блаугранас" необходимо готовить к уходу из команды многолетнего лидера Лионеля Месси.
"Понимаю, что однажды Лионель Месси скажет, что завершает карьеру. Мы должны подготовить Барселону к будущему. В клуб пришли отличные молодые игроки, потому что нам нужно продолжать историю успеха. Это наша ответственность.
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Я буду исполнять свои обязанности в Барселоне еще два сезона. Мне нужно оставить клуб в хорошем положении. Хочу, чтобы у меня была возможность сказать новому президенту: "Это наше наследие", – передает слова главы "блаугранас" BBC.
В текущем сезоне Месси сыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 29 голов и отдал 17 результативных передач.
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