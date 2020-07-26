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Месси вызвал настоящий Лео-бум в Барселоне – впечатляющая статистика

16:58 - Читати українською
Месси вызвал настоящий Лео-бум в Барселоне – впечатляющая статистика
Месси с семьей / соцсети

Форвард Барселоны Лионель Месси помог невероятной популярности имени Лео в уже почти родном городе.

Благодаря Месси имя Лео стало вторым по популярности в Барселоне, сообщает Mundo Deportivo.

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Отмечается, что на момент, когда Месси только оказался в Барселоне в 2000 году, в городе было только 4 ребенка с именем Лео. В 2004 году (дебют аргентинца за "блаугранас") в столице Каталонии зафиксировано 11 детей с таким именем.

С развитием карьеры Месси количество детей с именем Месси увеличивалось в геометрической прогрессии. По состоянию на 2019 в Барселоне 12% детей имеют имя Лео – только Марк остается более популярным выбором каталонцев.

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Испания Лионель Лионель Месси Барселона Барселона
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