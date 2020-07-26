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Мессі спричинив справжній Лео-бум в Барселоні – вражаюча статистика

16:55 - Читать на русском
Мессі спричинив справжній Лео-бум в Барселоні – вражаюча статистика
Мессі з родиною / соцмережі

Форвард Барселони Ліонель Мессі посприяв неймовірній популярності імені Лео в уже майже рідному місті.

Завдяки Мессі ім'я Лео стало другим за популярністю в Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що на момент, коли Мессі лише опинився в Барселоні у 2000 році, в місті було лише 4 дитини з ім'ям Лео. В 2004 році (дебют аргентинця за "блаугранас") в столиці Каталонії зафіксовано 11 дітей з таким іменем.

Із розвитком кар'єри Мессі кількість дітей з іменем Мессі збільшувалась у геометричній прогресії. Станом на 2019 рік в Барселоні 12% дітей мають ім'я Лео – лише Марк залишається більш популярним вибором каталонців.

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Теги
Іспанія Ліонель Ліонель Мессі Барселона Барселона
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