Мессі спричинив справжній Лео-бум в Барселоні – вражаюча статистика

Завдяки Мессі ім'я Лео стало другим за популярністю в Барселоні, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зазначається, що на момент, коли Мессі лише опинився в Барселоні у 2000 році, в місті було лише 4 дитини з ім'ям Лео. В 2004 році (дебют аргентинця за "блаугранас") в столиці Каталонії зафіксовано 11 дітей з таким іменем.

Із розвитком кар'єри Мессі кількість дітей з іменем Мессі збільшувалась у геометричній прогресії. Станом на 2019 рік в Барселоні 12% дітей мають ім'я Лео – лише Марк залишається більш популярним вибором каталонців.

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