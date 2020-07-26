Месси хочет видеть у руля Барселоны своего соотечественника

Лионель Месси уверен, что именно Бьелса способен решить проблемы Барселоны, утверждает ESPN со ссылкой на The Sun.

Лидс готов пролонгировать соглашение с Бьелсой

Отмечается, что у нападающего не сложились отношения с Кике Сетьеном, а потому судьба специалиста в каталонском клубе уже решена. При этом, главным кандидатом на пост остается легендарный Хави.

Напомним, Бьелса помог Лидса впервые за 16 лет подняться к АПЛ, выиграв Чемпионшип за 2 тура до конца.

Семеро гарантованих новачків, непріоритетність Мессі, головний тренер і Неймар – Барселона визначилась з усім