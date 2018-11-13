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Месси вышел на второе место по количеству голов в составе одной команды – впереди только легендарный бразилец

10:45 151 Читати українською
Месси вышел на второе место по количеству голов в составе одной команды – впереди только легендарный бразилец
Лионель Месси / фото из соцсетей

Голы нападающего Барселоны Лионеля Месси в ворота Бетиса позволили ему приблизиться к очередному достижению.

Лидер Барселоны Лионель Месси после дубля в ворота Бетиса в 12-м туре чемпионата Испании довел свое количество голов за каталонский клуб до 566 мячей.

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Аргентинец единолично вышел на второе место в списке игроков, которые больше всего забивали за одну команду. Месси на один мяч опередил бывшего форварда мюнхенской Баварии Герда Мюллера (565).

Возглавляет рейтинг легенда мирового футбола Пеле. Бразилец на протяжении своей карьеры в Сантосе стал автором 643-х мячей, сообщает Mundo Deportivo.

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Испания12 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Бетис: Воскресенье 11 ноября 2018

Барселона
Матч окончен
3 : 4
Бетис
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Испания Главное Герд Мюллер Барселона - Бетис Лионель Месси Лионель Месси Барселона Барселона
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