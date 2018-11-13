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Мессі вийшов на 2-е місце за кількістю голів у складі однієї команди – попереду лише легендарний бразилець

10:43 652 Читать на русском
Мессі вийшов на 2-е місце за кількістю голів у складі однієї команди – попереду лише легендарний бразилець
Ліонель Мессі / фото із соцмереж

Голи нападника Барселони Ліонеля Мессі у ворота Бетіса дозволили йому наблизитись до чергового досягнення.

Лідер Барселони Ліонель Мессі після дубля у ворота Бетіса в 12-му турі чемпіонату Іспанії довів свою кількість голів за каталонський клуб до 566 м'ячів.

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Аргентинець одноосібно вийшов на друге місце в списку гравців, які найбільше забивали за одну команду. Мессі на один м'яч випередив колишнього форварда мюнхенської Баварії Герда Мюллера (565).

Очолює рейтинг легенда світового футболу Пеле. Бразилець впродовж своєї кар'єри в Сантосі став автором 643-х м'ячів, повідомляє Mundo Deportivo.

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Іспанія12 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Бетіс: Неділя 11 листопада 2018

Барселона
Матч завершено
3 : 4
Бетіс
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Теги
Іспанія Головне Герд Мюллер Барселона - Бетіс Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона
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