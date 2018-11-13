Мессі вийшов на 2-е місце за кількістю голів у складі однієї команди – попереду лише легендарний бразилець

Голи нападника Барселони Ліонеля Мессі у ворота Бетіса дозволили йому наблизитись до чергового досягнення.

Лідер Барселони Ліонель Мессі після дубля у ворота Бетіса в 12-му турі чемпіонату Іспанії довів свою кількість голів за каталонський клуб до 566 м'ячів.

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Аргентинець одноосібно вийшов на друге місце в списку гравців, які найбільше забивали за одну команду. Мессі на один м'яч випередив колишнього форварда мюнхенської Баварії Герда Мюллера (565).

Очолює рейтинг легенда світового футболу Пеле. Бразилець впродовж своєї кар'єри в Сантосі став автором 643-х м'ячів, повідомляє Mundo Deportivo.

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