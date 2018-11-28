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Месси выполнил лучший финт в своей карьере, пристыдив Филипе Луиса – бразилец отреагировал брутально

13:00 308 Читати українською
Месси выполнил лучший финт в своей карьере, пристыдив Филипе Луиса – бразилец отреагировал брутально
Месси издевается над Луисом / getty images

Нападающий Барселоны Лилонель Месси выполнил сумасшедший финт в матче против Атлетико в рамках 13 тура Примеры (1:1).

В середине первого тайма лидер Барселоны высоко выпрыгнул в воздух, укротил мяч головой, а затем, не опуская сферу на газон, пробросил ее пятой между ног Филипе Луису.

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Реакция бразильца была грубой и веселой одновременно: "Лео, не за**буй".

Авторитетная Marca уже успела назвать этот трюк лучшим финтом в карьере Месси. "Он творит магию, даже когда этого не хочет", – пишет мадридское издание.

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Атлетико - Барселона: Суббота 24 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
1 : 1
Барселона
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Испания Барселона Барселона Видеоновости Атлетико - Барселона Филипе Луис Филипе Луис Лионель Месси Лионель Месси
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