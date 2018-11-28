Месси выполнил лучший финт в своей карьере, пристыдив Филипе Луиса – бразилец отреагировал брутально

Нападающий Барселоны Лилонель Месси выполнил сумасшедший финт в матче против Атлетико в рамках 13 тура Примеры (1:1).
В середине первого тайма лидер Барселоны высоко выпрыгнул в воздух, укротил мяч головой, а затем, не опуская сферу на газон, пробросил ее пятой между ног Филипе Луису.
Атлетико – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча
Реакция бразильца была грубой и веселой одновременно: "Лео, не за**буй".
Авторитетная Marca уже успела назвать этот трюк лучшим финтом в карьере Месси. "Он творит магию, даже когда этого не хочет", – пишет мадридское издание.
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