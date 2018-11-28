Месси выполнил лучший финт в своей карьере, пристыдив Филипе Луиса – бразилец отреагировал брутально

Нападающий Барселоны Лилонель Месси выполнил сумасшедший финт в матче против Атлетико в рамках 13 тура Примеры (1:1).

В середине первого тайма лидер Барселоны высоко выпрыгнул в воздух, укротил мяч головой, а затем, не опуская сферу на газон, пробросил ее пятой между ног Филипе Луису.

Атлетико – Барселона – 1:1 – видео голов и обзор матча

Реакция бразильца была грубой и веселой одновременно: "Лео, не за**буй".

Авторитетная Marca уже успела назвать этот трюк лучшим финтом в карьере Месси. "Он творит магию, даже когда этого не хочет", – пишет мадридское издание.

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Aqui você tem, em câmera lenta, o controle de bola e o drible em sequência de Leo Messi em cima de Felipe Luis. Leo tava ao lado da linha lateral, cercado por 3 jogadores do Atlético de Madrid, e a bola vindo do céu, e mesmo assim Leo fez isso... Simplesmente espetácular! pic.twitter.com/av2Mehmhwp — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) 26 листопада 2018 р.