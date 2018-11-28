Мессі виконав найкращий фінт у своїй кар'єрі, присоромивши Філіпе Луїса – бразилець відреагував брутально

Нападник Барселони Лілонель Мессі виконав божевільний фінт у матчі проти Атлетіко в рамках 13 туру Прімери (1:1).
У середині першого тайму лідер Барселони високо вистрибнув у повітря, приборкав м'яч головою, а потім, не опускаючи сферу на газон, прокинув її п'ятою поміж ніг Філіпе Луїсу.
Атлетіко – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу
Реакція бразильця була брутальною та веселою водночас: "Лео, не за**буй".
Авторитетна Marca вже встигла назвати цей трюк найкращим фінтом у кар'єрі Мессі. "Він творить магію, навіть коли цього не хоче", – пише мадридське видання.
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