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Мессі виконав найкращий фінт у своїй кар'єрі, присоромивши Філіпе Луїса – бразилець відреагував брутально

13:00 4241 Читать на русском
Мессі виконав найкращий фінт у своїй кар'єрі, присоромивши Філіпе Луїса – бразилець відреагував брутально
Мессі знущається над Луїсом / getty images

Нападник Барселони Лілонель Мессі виконав божевільний фінт у матчі проти Атлетіко в рамках 13 туру Прімери (1:1).

У середині першого тайму лідер Барселони високо вистрибнув у повітря, приборкав м'яч головою, а потім, не опускаючи сферу на газон, прокинув її п'ятою поміж ніг Філіпе Луїсу.

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Реакція бразильця була брутальною та веселою водночас: "Лео, не за**буй".

Авторитетна Marca вже встигла назвати цей трюк найкращим фінтом у кар'єрі Мессі. "Він творить магію, навіть коли цього не хоче", – пише мадридське видання.

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Іспанія13 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Барселона: Субота 24 листопада 2018

Атлетіко
Матч завершено
1 : 1
Барселона
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Теги
Іспанія Барселона Барселона Відеоновини Атлетіко - Барселона Філіпе Луїс Філіпе Луїс Ліонель Мессі Ліонель Мессі
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