Мессі виконав найкращий фінт у своїй кар'єрі, присоромивши Філіпе Луїса – бразилець відреагував брутально

Нападник Барселони Лілонель Мессі виконав божевільний фінт у матчі проти Атлетіко в рамках 13 туру Прімери (1:1).

У середині першого тайму лідер Барселони високо вистрибнув у повітря, приборкав м'яч головою, а потім, не опускаючи сферу на газон, прокинув її п'ятою поміж ніг Філіпе Луїсу.

Атлетіко – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Реакція бразильця була брутальною та веселою водночас: "Лео, не за**буй".

Авторитетна Marca вже встигла назвати цей трюк найкращим фінтом у кар'єрі Мессі. "Він творить магію, навіть коли цього не хоче", – пише мадридське видання.

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Aqui você tem, em câmera lenta, o controle de bola e o drible em sequência de Leo Messi em cima de Felipe Luis. Leo tava ao lado da linha lateral, cercado por 3 jogadores do Atlético de Madrid, e a bola vindo do céu, e mesmo assim Leo fez isso... Simplesmente espetácular! pic.twitter.com/av2Mehmhwp — Lionel Messi Brasil (@MessiLeoBrasil) 26 листопада 2018 р.