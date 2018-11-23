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Девушка скопировала пенальти и празднования голов Месси, Роналду, Погба и потролила Неймара – хит дня

12:57 136 Читати українською
Девушка скопировала пенальти и празднования голов Месси, Роналду, Погба и потролила Неймара – хит дня
Неймар / фото из соцсетей

В сети появилось забавное видео, в котором девушка пробивает пенальти и празднует голы, копируя известных футболистов.

Героиня видеоролика рискует стать звездой соцсетей. Мало того, что она шикарно исполняла пенальти в стиле известных игроков, в частности, Криштиану Роналду, Лионеля Месси, Поля Погба и Неймара.

После каждого удачного удара она еще и копировала их празднования голов и снимала футболку, под которой была игровая форма с другой фамилией.

Особенно эпической вышла пародия на Неймара. Забив пенальти, девушка внезапно упала и начала кататься по газону, потроллив бразильца.

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Теги
Неймар Неймар Мир Лионель Месси Лионель Месси Криштиану Роналду Криштиану Роналду Поль Погба Поль Погба футбольные курьёзы футбольные фанаты Видеоновости
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