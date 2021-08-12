Месси встретился с Рамосом в тренажерном зале ПСЖ – камеры зафиксировали исторический эпизод
Новоиспеченная звезда ПСЖ Лионель Месси поздоровался с давним "другом" в лагере парижан.
Долгожданная встреча Лионеля Месси и Серхио Рамоса, которым теперь придется выступать бок о бок, состоялась в тренажерном зале ПСЖ.
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Бывшие представители Ла Лиги тепло поздоровались друг с другом и перекинулись несколькими словами. Напомним, Лионель и Серхио часто устраивали перепалки на поле, когда оба защищали цвета Барсы и Реала соответственно.
Рамос не сможет помочь парижанам на старте сезона, испанец пока находится в лазарете, но может вернуться уже на матч против Бреста (20 августа).
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