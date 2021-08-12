Долгожданная встреча Лионеля Месси и Серхио Рамоса, которым теперь придется выступать бок о бок, состоялась в тренажерном зале ПСЖ.

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Бывшие представители Ла Лиги тепло поздоровались друг с другом и перекинулись несколькими словами. Напомним, Лионель и Серхио часто устраивали перепалки на поле, когда оба защищали цвета Барсы и Реала соответственно.

Рамос не сможет помочь парижанам на старте сезона, испанец пока находится в лазарете, но может вернуться уже на матч против Бреста (20 августа).

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Tanda-tanda akhir zaman ? pic.twitter.com/h3XdrPPsDV — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) August 12, 2021