Мессі зустрівся з Рамосом у тренажерному залі ПСЖ – камери зафіксували історичний епізод
Новоспечена зірка ПСЖ Ліонель Мессі привітався з давнім "другом" у таборі парижан.
Довгоочікувана зустріч Ліонеля Месі та Серхіо Рамоса, яким тепер доведеться виступати пліч-о-пліч, відбулась у тренажерному залі ПСЖ.
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Колишні представники Ла Ліги тепло привітались один з одним та перекинулись кількома словами. Нагадаємо, Ліонель та Серхіо часто влаштовували перепалки на полі, коли обидва захищали кольори Барси і Реала відповідно.
Рамос не зможе допомогти парижанам на старті сезону, іспанець поки перебуває у лазареті, але може повернутись вже на матч проти Бреста (20 серпня).
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