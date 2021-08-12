Довгоочікувана зустріч Ліонеля Месі та Серхіо Рамоса, яким тепер доведеться виступати пліч-о-пліч, відбулась у тренажерному залі ПСЖ.

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Колишні представники Ла Ліги тепло привітались один з одним та перекинулись кількома словами. Нагадаємо, Ліонель та Серхіо часто влаштовували перепалки на полі, коли обидва захищали кольори Барси і Реала відповідно.

Рамос не зможе допомогти парижанам на старті сезону, іспанець поки перебуває у лазареті, але може повернутись вже на матч проти Бреста (20 серпня).

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Tanda-tanda akhir zaman ? pic.twitter.com/h3XdrPPsDV — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) August 12, 2021