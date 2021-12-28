"Завжди думав про те, щоб пожити в США і пограти в місцевій лізі. Не знаю, чи станеться це насправді, але таке бажання у мене є.

Мессі не покине Барселону взимку – загадкова заява аргентинця

Було б неправильно говорити, чим я точно займуся після закінчення кар'єри, тому що я поки що сам не знаю. У майбутньому бачу себе скоріше спортивним директором, ніж тренером. Очевидно, що я залишуся жити в Барселоні і хочу залишитися в клубі, коли завершу ігрову кар'єру. Не знаю, на якій посаді, але хотілося б", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням на La Sexta.

Зауважимо, контракт Ліонеля з Барселоною завершується влітку 2021 року. За клуб 33-річний аргентинець провів 749 матчів та забив 644 голи.

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