Лидер Барсы Лионель Месси все еще не имеет однозначного ответа относительно своего будущего, но покидать клуб зимой 33-летний аргентинец не собирается.

"Пока нет ничего конкретного, я буду ждать до конца сезона. Важно думать о команде, закончить сезон, думая о том, как выиграть трофеи, не отвлекаясь на другие вещи. Я не знаю, что произойдет.

Месси может снова инициировать уход из Барселоны – аргентинец уже сказал "нет" двум топ-клубам

Я сосредоточен на том, что сейчас и что можно сделать за эти шесть месяцев. Я не думаю о том, что будет в конце сезона, и будет не очень правильно говорить, что я собираюсь делать дальше, ведь я сам этого не знаю. Я не знаю, пойду я или нет, но если пойду, то предпочел бы сделать это наилучшим образом.

Говоря гипотетически, я хотел бы когда-нибудь вернуться сюда, работать в клубе, внести свой вклад. Барселона гораздо важнее любого игрока. Естественно, даже важнее меня. И я надеюсь, что новый президент хорошо выполнит свою работу, чтобы помочь нам снова завоевывать большие трофеи", – цитирет Месси Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta.

Заметим, контракт Лионеля с Барселоной завершается летом 2021-го года. В прошлом межсезонье Месси заявлял о желании покинуть клуб, но не сумел договориться с руководством.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му