Перед початком поєдинку ПСЖ – Страсбур (4:2) Мессі вийшов на газон, де разом з іншими новачками привітав уболівальників на трибунах. Фанати по-королівськи зустріли свого кумира.

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"Це був дуже незвичний тиждень. Я хочу подякувати всім за прийом. Це неймовірно. Відчуваю радість, захоплення і надію після переходу на новий етап. Сподіваюся, ми зможемо отримати від цього сезону задоволення", – сказав Ліонель фанатам, які вже співають пісні на його честь. Після овацій на свою адресу Мессі не стримав усмішки, а прихильники парижан співали настільки гучно, що заглушили диктора. Цікаво, що поруч стояли ще й Рамос, Доннарумма, Вейналдум і Хакімі, але такого прийому удостоївся лише аргентинець.

Нагадаємо, Мессі підписав контракт з ПСЖ за схемою "2+1". Найімовірніше, форвард дебютує за нову команду вже у вересні, після паузи на матчі збірних, адже лише розпочав тренування після відпустки.

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