Месси спровоцировал переполох в Реймсе – ажиотаж вокруг следующего матча ПСЖ зашкаливает
21:13 - Читати українською
Поединок 4-го тура чемпионата Франции между Реймсом и ПСЖ рискует стать самым популярным в истории турнира.
Все 20 тысяч мест домашнего стадиона Реймса на матч с ПСЖ были раскуплены за 10 дней до начала поединка, сообщает Mundo Deportivo.
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Это связано с неподтвержденной информацией о возможном дебюте Лионеля Месси за команду парижан именно в этой встрече. Реймс также получил рекордное количество запросов аккредитации СМИ, где большая часть аргентинских журналистов.
Напомним, поединок Реймс – ПСЖ запланирован на 29 августа, начало матча в 21:45.
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