Месси возвращается в Париж после заражения коронавирусом
В ближайшее время нападающий ПСЖ присоединится к своим партнерам по команде.
Аргентинец и его семья прибыли в аэропорт Росарио поздно вечером 4 января. В 23:57 по местному времени 34-летний нападающий вылетел во Францию чартерным рейсом, сообщает La Nacion.
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Месси проводил каникулы на родине, но вынужден был задержаться в родном Росарио на несколько дней, так как сдал положительный тест на коронавирус. Последнее тестирование дало отрицательный результат, поэтому Лионель и его родные завершили самоизоляцию и получили разрешение покинуть Аргентину.
Соответственно, в ближайшее время 30-й номер ПСЖ вернется к тренировкам. Лионель пропустил только один официальный матч – против Ванна в Кубке Франции. Всего в его активе 6 голов и 5 ассистов в 16-ти матчах сезона 2021/22, однако в чемпионате Франции обладатель "Золотого мяча" забил только однажды.
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