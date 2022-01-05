Найближчим часом нападник ПСЖ приєднається до своїх партнерів по команді.

Аргентинець і його сім'я прибули в аеропорт Росаріо пізно ввечері 4 січня. О 23:57 за місцевим часом 34-річний нападник вилетів у Францію чартерним рейсом, повідомляє La Nacion.

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Мессі проводив канікули на батьківщині, але змушений був затриматися в рідному Росаріо на кілька днів, позаяк здав позитивний тест на коронавірус. Останнє тестування дало негативний результат, тому Ліонель і його рідні завершили самоізоляцію і отримали дозвіл покинути Аргентину.

Відповідно, вже найближчим часом 30-й номер ПСЖ повернеться до тренувань. Ліонель пропустив лише один офіційний матч – проти Ванна в Кубку Франції. Загалом в його активі 6 голів та 5 асистів у 16-ти матчах сезону 2021/22, проте в чемпіонаті Франції володар "Золотого м'яча" забив лише одного разу.

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