Кристоф Гальтье получил приятные новости. Лионель Месси уже тренируется в общей группе без каких-либо ограничений. Аргентинец пропустил последние два поединка, но на важную дуэль против Марселя будет в строю, сообщает Goal.com.

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Окончательное решение об участии 35-летнего форварда во французском Классическом будет принято после субботней тренировки, однако все указывает на то, что Месси все-таки сыграет против одного из главных конкурентов за чемпионство. В сезоне 2022/23 Лео забил 8 голов и отдал 8 ассистов, сыграв 13 поединков.

Матч ПСЖ – Марсель состоится 16 октября в 21:45 по Киеву. После 10 туров Лиги 1 парижане лидируют, имея 26 очков. У Марселя на 3 балла меньше и третье место.

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