Аргентинський нападник після тижневої відсутності нарешті подолав проблеми зі здоров'ям.

Крістоф Гальтьє отримав приємні новини. Ліонель Мессі вже тренується у загальній групі без жодних обмежень. Аргентинець пропустив останні два поєдинки, але на важливу дуель проти Марселя буде в строю, інформує Goal.com.

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Остаточне рішення щодо участі 35-річного форварда у французькому Класичному буде ухвалене після суботнього тренування, однак все вказує на те, що Мессі таки зіграє проти одного з головних конкурентів за чемпіонство. У сезоні 2022/23 Лео забив 8 голів і віддав 8 асистів, зігравши 13 поєдинків.

Матч ПСЖ – Марсель відбудеться 16 жовтня о 21:45 за Києвом. Після 10-ти турів Ліги 1 парижани лідирують, маючи 26 очок. У Марселя на 3 бали менше і третє місце.

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